В Азербайджане предотвращен незаконный ввоз крупной партии лекарств

10 января 2019 13:10

Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, был задержан при пересечении "зеленого коридора" и перенаправлен в "красный коридор" для рентгеновской проверки его багажа. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), передает Day.Az.

Осмотр выявил подозрительные изображения в его чемоданах. После проверки было обнаружено 813 блистер лекарственного препарата "Novartis Femara 2.5 mg" и пустые коробки к ним.

По заключению Центра судебной экспертизы минюста, выявленные круглые, желтые таблетки содержат летрозол, и их стоимость определена в размере 47967 манатов.

По факту проводится расследование.

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