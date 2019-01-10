Гобустанский заповедник посетили свыше 120 тыс. туристов в 2018 году

10 января 2019 13:31

Гобустанский национальный историко-художественный заповедник в прошлом году посетило свыше 123 тысяч туристов из более, чем 20 стран. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры, передает Day.Az.

Директор заповедника Вугар Исаев сказал, что в сравнении с 2017 году, в прошлом году число посетителей заповедника выросло на 40 тысяч человек (примерно на 50 процентов), и из 123 тысяч посетителей 58 тысяч пришлось на граждан зарубежных стран: "Иностранные туристы прибыли из Турции, Ирана, России, Германии, Великобритании, Пакистана, Китая, США, Индонезии, Казахстана и арабских стран. Заповедник также посетили туристы с острова Фиджи и Доминиканской республики".

Напомним, что в 2017 году заповедник посетили свыше 80 тысяч туристов.

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