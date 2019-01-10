В Баку сохранится холодная ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, и временами будет усиливаться. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 1-4, днем - 7-10, в Баку ночью - 1-3, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Днем в отдельных местах порывистый западный ветер.

Ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 3-8, на высокогорных территориях 11-16 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

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