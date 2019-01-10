Вот какие страны могут посещать граждане Азербайджана без визы - СПИСОК
10 января 2019 15:05 342
Обновился список стран, которые граждане Азербайджана могут посетить без визы.
Согласно рейтингу, подготовленному компанией Henley & Partners, граждане Азербайджана в безвизовом режиме могут посетить 66 страны, но на разных условиях.
В некоторых странах виза выдается в электронном порядке, в некоторых ее можно получить в аэропорту, а в некоторые виза и вовсе не нужна.
Согласно законодательству Азербайджана и соответствующих зарубежных стран, это касается всех граждан, которые обладают действующим паспортом, любого вида - служебным, дипломатическим, либо общегражданским.
Day.Az со ссылкой на marja.az представляет список стран, которые могут посетить граждане Азербайджана с "загранпаспортом".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!