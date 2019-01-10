Азербайджан усилил контроль над дорогами на этих территориях

В связи со снежной погодой в северном регионе страны, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана усилило контроль над автомагистралями на этих территориях.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend глава пресс-службы Госагентства Анар Наджафли.

По словам главы пресс-службы, были очищены от снега и льда участки дороги на трассе Губа-Хыналыг.

"Несмотря на то, что в Баку нет снега, в горных и предгорных территориях Азербайджана уже месяц как наблюдается снежная и морозная погода. С этой целью автомобильные дороги в этих регионах находятся под постоянным контролем. В связи с морозной погодой некоторые участки дорог покрываются льдом", - сказал Наджафли.

По словам главы пресс-службы, такие участки дороги очищаются от снега и льда, посыпаются песком и солью, а также щебнем.

Наджафли отметил, что на данный момент обеспечено движение на автодорогах по всей территории Азербайджана, в частности в направлении северного региона страны.

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