Азербайджан - один из мировых лидеров в сфере пенсий - ЦИФРЫ

В Азербайджане ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 73,1 года, женщин - 77,8 года. Выплаты пенсий осуществляются, исходя именно из этих показателей и существующего возраста выхода на пенсию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно этим показателям и пенсионному законодательству, с учетом того, что в настоящее время возраст выхода на пенсию мужчин составляет 64 года, а женщин - 61 год, средний ожидаемой период выплаты пенсии для мужчин составляет 9,1 года, для женщин - 16,8 года, то есть в среднем 13 лет. Данный показатель (13 лет) является одним из высоких в мире.

В пенсионном законодательстве также отражен справедливый, объективный подход к лицам, ушедшим из жизни до достижения пенсионного возраста. Так, существуют три вида трудовых пенсий, один из которых - пенсия по случаю потери кормильца. На основе пенсионного капитала, накопленного на персональном счете лиц, ушедших из жизни до достижения пенсионного возраста, осуществляется назначение пенсии их семьям в установленном законодательством порядке. В настоящее время 150,6 тысячи, или 11,6 процента трудовых пенсионеров, получают пенсию по случаю потери кормильца.

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