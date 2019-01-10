Массовые проверки в пунктах незаконного забоя скота в Баку и Сумгайыте - ФОТО

Сотрудники структурных подразделений Агентства пищевой безопасности Азербайджана, Исполнительной власти Баку, Исполнительной власти Сумгайыта провели совместный рейд по пунктам незаконного забоя скота в Ясамальском районе Баку и Сумгайыте. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

В ходе рейда были сделаны строгие предупреждения владельцам пунктов незаконного забоя скота и приняты предусмотренные законом административные меры. В то же время представители органов исполнительной власти демонтировали устройства для забоя, не соответствующие требованиям пищевой безопасности.

Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься этой незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в Агентство пищевой безопасности. Также лицам, занимающимся незаконным забоем скота, рекомендуется пользоваться услугами пунктов, отвечающих современным стандартам.

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