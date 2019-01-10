Очередные кадровые изменения в ИВ Гянджи

10 января 2019 18:01

В Исполнительной власти Гянджи произошли кадровые изменения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть, завотделом по работе с документами и обращениями граждан аппарата главы Исполнительной власти Гянджи Флора Зейналова освобождена от занимаемой должности, передает Day.Az.

Также от занимаемой должности освобожден заместитель начальника Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства города Дильгям Алиев.

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