Очередные кадровые изменения в ИВ Гянджи
10 января 2019 18:01 234
В Исполнительной власти Гянджи произошли кадровые изменения.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Исполнительную власть, завотделом по работе с документами и обращениями граждан аппарата главы Исполнительной власти Гянджи Флора Зейналова освобождена от занимаемой должности, передает Day.Az.
Также от занимаемой должности освобожден заместитель начальника Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства города Дильгям Алиев.
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