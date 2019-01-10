Как завлекают арабских туристов в Азербайджан? - ВИДЕО

В Азербайджане арабскими туристами уже много лет как никого не удивишь. И арабская речь, и главы семейств в традиционных одеждах, и даже восточная музыка, раздающаяся из бакинских кафе и ресторанов давно перестала удивлять не только коренных жителей столицы, но и гостей нашей страны, передает Day.Az со ссылкой на vestnik.az.

Так чем же привлекает арабских туристов Азербайджан? Кто-то скажет архитектурой, свободной продажей алкоголя, ночной жизнью, природой. Вариантов много. Но чтобы узнать наверняка, чем и как привлекает арабских туристов Азербайджан, стоит посмотреть рекламный ролик про нашу страну, сделанный по заказу авиакомпании Etihad.

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