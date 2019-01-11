Колоритные села Азербайджана, которые обязательно стоит посетить - ФОТО

Туристы, прибывающие в Азербайджан, все чаще стараются выбраться за пределы столичного региона в поисках новых возможностей для интересного времяпрепровождения. Прекрасным способом разнообразить свой отдых будет посещение регионов страны, где сокрыты самые настоящие природные и культурные жемчужины.

Предлагаем вашему вниманию описание нескольких поселений, расположенных в живописных уголках Азербайджана, знакомство с которыми подарит вам незабываемые впечатления на долгие годы!

Лаза и Судур в Гусаре

Удивительное селение Лаза расположенное в Гусарском районе, ютится в живописной долине между горами на высоте 1300 м над уровнем моря. В действительности в Азербайджане существует две деревни с названием Лаза, или, правильнее будет сказать, что это одна деревня, состоящая из двух частей. Другая часть находится на соседнем склоне горы, на берегу реки Дямирчай, на территории близлежащего Габалинского района.

В Лазе проживают лезгины или леки - автохтонный народ, чья история связана с Кавказской Албанией - одним из древнейших государств на территории Азербайджана. Еще античные авторы писали о кавказоязычных племенах в северной части Азербайджана, среди которых упоминаются и леки.

В гусарской Лазе порядка 30 домов, в которых проживают около 150 жителей, имеется начальная школа. Жители общаются между собой на родном лезгинском языке, однако свободно владеют азербайджанским и русским языками.

Жители Лазы живут обычной жизнью высокогорных поселений, ведут домашнее хозяйство, держат домашнюю скотину, летом сгоняя свои стада на горные пастбища.

Древнейшей достопримечательностью Лазы является расположенная прямо в центре поселения историческая мечеть, которой более 300 лет. Особого внимания заслуживают окрестности села, где в горных ущельях ниспадают красивейшие водопады. Зимой на замерзших водопадах часто проводятся соревнования по скалолазанию и альпинизму.

Лаза является одним из наиболее посещаемых туристами сел Азербайджана. Гостей здесь много круглый год. Особенно любят эти места иностранцы, интересующиеся этнотуризмом. Останавливаются путешественники, как правило, у местных жителей, многие из которых сдают приезжим комнаты. Хотя недалеко от Лазы действует несколько турбаз, самой известной из которых является туристический центр "Шахдаг".

Еще одно лезгинское селение Судур - крайний населенный пункт Гусарского района, расположенный на склонах горы Шахдаг на высоте 1800 метров над уровнем моря. Дорога в село петляет по склонам гор над обрывом, откуда открывается захватывающая дух панорама. Весной эти склоны покрываются цветущими альпийскими лугами на фоне снежных вершин Шахдага.

В селении Судур сохранился традиционный уклад жизни. Здесь туристы могут приобрести изделия народного ремесла, ознакомиться с обычаями и традициями местного населения, с бытом и фольклором лезгин, посмотреть выступления пехлеванов (богатырей), которые проводятся в марте во время Праздника весны (Яран Сувар) - аналога Новруза.

Население в основном занимается сельским хозяйством, производит масло, сыр, мед, выращивает капусту, картофель. Гостинец в селении нет, однако желающие всегда могут остановиться в домах местных жителей.

Бум и Вандам в Габале

В 7 км от центра курортного городка Габала на севере Азербайджана, на высоте 1200 метров над уровнем моря находится деревня с забавным названием Бум. В ней проживает свыше 5 тысяч человек. Селение знаменито тем, что в нем берегут словесное и музыкальное народное творчество. Местный фольклорный ансамбль носит название "Зоп-зопу", в честь одноименной пастушьей игры. В ходе забавы двое ребят, закутавшись в шкуры, изображают верблюдов, развлекая своих друзей. Один из них пригибается, а остальные, читая стихи, прыгают через товарища, а перепрыгнув, кричат "Анзли". Сопровождается действо энергичными мелодиями в исполнении дуэта национальных музыкальных инструментов: зурны и нагара.

В деревне сохранились также исторические памятники, такие как Кильседагский храм - один из первых очагов христианской религии, крепость с подземными комнатами Говур XVIII века, Джума мечеть, возведенная в 1882 году, старинный дом Шихмамеда.

Другое колоритное село Габалы - Вандам, расположено в 11 км от центра. Местные жители шутят, что известный киноактер Жан-Клод Ван Дамм, на самом деле их земляк. В деревне много фруктовых садов, особое место среди них занимает яблоневый, где выращивают сорт яблок "Гызылахмед", который произрастает только в Исмаиллинском и Габалинском районах.

Жители села занимаются изготовлением варенья и заготовкой консервов, которые широко представлены на прилавках придорожных рынков по всему Габалинскому району. В селении также действует ковроткаческий цех и мастерская резьбы по дереву, в которой можно приобрести сувениры на память.

Село Вандам находится в чрезвычайно колоритном месте, в окружении лесистых гор, на берегу широкой реки. Здесь действует популярная в Азербайджане зона отдыха Duyma, где можно снять комфортный номер, заполнив свой досуг рыбной ловлей и прогулками на лошадях по окрестностям.

Гызылагадж и другие селения Масаллы

В Масаллинском районе множество живописных сел и деревень, в которых можно познакомиться с местной историей, традициями, бытом и ментальностью южан, а также отдохнуть от городской суеты. Крупнейшими из сел являются Борадигях, Эркиван, Шарафа, Банбашы, Гызылагадж, Таза Алвади и др.

Расположенное в 15 км от центра Масаллы село Гызылагадж имеет древнюю историю. В деревне сохранился курган эпох неолита и энеолита, известный под названием Həzi Təpəsi. В средние века Гызылагадж был портом, поддерживающим торговые отношения с другими портами Каспийского моря. Население его выходило в плавания, занималось рыболовством. Морские караванные пути, идущие в Гилан и Мазандаран, также пролегали через Гызылагадж. На протяжении многих веков Гызылагадж играл заметную роль в торговых отношениях между Европой и Ближним Востоком.

Ныне в деревне проживает 5500 человек. Здесь действуют две средние школы, клуб, три библиотеки, медицинский пункт, отделение почты. Сохранилась баня постройки конца XVIII - начала XIX веков. В окрестностях селения расположен знаменитый Гызылагаджский заповедник.

Другое крупное селение Масаллы - Борадигях, имеющее статус поселка, называют также старым Масаллы, поскольку считается, что основа района была заложена именно в этом селе, а уже потом райцентр был перенесен в нынешнее место.

Нельзя не упомянуть и про высокогорное село Шихлар откуда открывается чарующая панорама на Виляшчайское водохранилище и райцентр Масаллы. Большинство семей в этом селе занимаются пчеловодством. Известен Шыхлар также своей ароматной айвой, которую здесь в изобилии выращивают. В этом селе берет начало источник питьевой воды, которой снабжается весь райцентр.

В еще одном красивом селении - Хишкядяря, расположен Масаллинский этнографический музей, в котором хранится более 8 тысяч экспонатов, отражающих историю края со времен энеолита (4 тыс. до х.э.) и вплоть до XX века, многие из которых уникальны.

Одним из самых крупных высокогорных сел Масаллы является деревня Бендалан. Именно здесь произрастает самый вкусный барбарис Талышских гор, урожай которого собирают с мая по август. Сушенный молотый барбарис широко используется в азербайджанской кухне в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам.

А селение Эркиван, в котором проживает 18000 человек примечательно тем, что является рекордсменом в Азербайджане по плотности населения на квадратный километр. Так на один кв. км площади здесь приходится 220 человек - это даже больше чем в Китае! Кроме того это село знаменито своими многочисленными родниками, общее число которых превышает 37.

Чинарлы в Шамкире

Селение Чинарлы, расположено в 15 км южнее города Шамкир. Известно оно тем, что основано немецкими колонистами, выходцами из Швабии, в 1888 году и раньше называлось Георгсфельд.

В наследство от швабов здесь остался роскошный старинный парк, площадью 5 гектаров. В прежние времена на его территории действовали танцплощадка, Дом культуры для организации досуга сельчан, Лютеранская церковь. Если танцплощадка и Дом отдыха неплохо сохранились, то кирха находится в полуразрушенном состоянии. Однако есть надежда, что ее когда-нибудь отреставрируют.

Особый шарм парку придает густая растительность, да такая, что порой, кажется, будто попал в джунгли. Еще больше этому способствует видовой состав флоры: наряду с огромными кипарисами и соснами, здесь на каждом шагу встречаются веерообразные пальмы, растет редкий индийский орех, а так же, как это не парадоксально и бамбук. Последний был завезен сюда когда-то немцами, да так и разросся вдоль парковой стены.

В парке также установлен мемориал в память о жертвах трагических событий в Азербайджане 20 января 1990 года.

Еще одной достопримечательностью поселка Чинарлы является старый мост, известный тем, что на нем снимались сцены из знаменитого фильма "Где Ахмед?" - золотой классики азербайджанского кинематографа.

Демирчи в Шамахы

Старинное горное селение Демирчи (Dəmirçi - "кузнец") расположено в 30 км севернее города Шамахы и существует здесь со времен Кавказской Албании. Отсюда рукой подать (22 км) до знаменитого города ремесленников - Лагича, в соседнем Исмаиллинском районе.

В селе Демирчи ныне проживает около 80 семей, а это где-то 240 человек. Раньше преобладающим занятием местного населения было кузнечное дело, отчего деревня и получила свое название. На протяжении тысячи лет это село было стратегически важным, поскольку здесь ковалось оружие, подковы для лошадей, телеги и т.п. Как и в Лагиче, здесь испокон веков существует система канализации, выложенная из камня, которая действует и поныне. До последнего времени в Демирчи занимались и ковроткачеством. Правда, сегодня традиционные ремесла все больше идут на убыль. Однако остались здесь еще умельцы, способные и меч выковать и лошадь подковать. Один из них - потомственный кузнец Агагусейн Гусейнов, тат по национальности.

Вместе с сыновьями Агагусейн трудится в собственной небольшой мастерской. Здесь изготавливаются подковы и гвозди для них, ножи, резаки, топоры, традиционные ручные мясорубки (qeyməkəş), при использовании которых фарш получается особенно сочным, мангалы, грабли и т.д. Производится также чеканка и гравировка надписей на металлической посуде и других предметах.

В Демирчи всегда рады гостям. Здесь вас напоят чаем и ознакомят с кузнечным ремеслом. Вы сможете не только увидеть, но и сами поучаствовать в процессе ковке. И, конечно, приобрести какое-нибудь эксклюзивное изделие из металла ручной работы.

Вместо послесловия

В Азербайджане еще сотни самобытных населенных пунктов, отличающихся каждое своим уникальным неповторимым колоритом. Формат небольшой статьи не позволяет рассказать сразу обо всех интересных селениях. А ведь мы еще даже не упомянули древнейшую деревню Хыналыг, Губинского района, где говорят на своем, не имеющем аналогов языке, габалинское село Нидж, где проживает народность удин, исповедующих христианство или селение Ивановка Исмаиллинского района, где обосновалась община русских-молокан. Эти и другие села Азербайджана, несомненно, заслуживают отдельного развернутого повествования.

Текст: Эмиль Эйюбов

Фото: АЗЕРТАДЖ