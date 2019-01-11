Каспийское море: какую опасность скрывают его воды

Каспий - особенный водоем, поскольку об его природе до сих пор ведутся споры. Одни ученые считают, что это самое большое озеро на нашей планете, другие называют его бессточным морем, передает Day.Az со ссылкой на Russian7.

Уникальные ископаемые и биологические ресурсы Каспия делят между собой пять прибрежных государств: Азербайджан Россия, Иран, Казахстан и Туркмения. Но помимо природных богатств это море таит в себе немало опасностей. Добыча нефти и газа отравляет экосистему, стоки предприятий загрязняют побережье, а в пробах воды регулярно обнаруживаются опасные микроорганизмы.

Добыча нефти и газа

Сегодня на всей акватории Каспийского моря ведется активная добыча углеводородного сырья. Еще в 1820 году на Апшеронском шельфе пробурили первую скважину. Новость о том, что неподалеку от Баку нашли нефть, вызвала настоящий бум. Развитие добывающей отрасли пошло семимильными шагами. Тем более что, по расчетам геологов, в недрах Каспия скрыто порядка 20 миллиардов тонн углеводородного сырья.

Добыча нефти и газоконденсата привела к настоящей экологической проблеме. Речь идет не только о сопутствующих загрязнениях и разливах химикатов в результате техногенных катастроф, но и об использовании ядерных зарядов во время работ по строительству газохранилищ.

Воды Каспия практически отравлены мышьяком, свинцом, ртутью. Кроме того, здесь существенно превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) тяжелых металлов, меди, бария и цинка. Особенно большой ущерб экосистеме моря причиняют фенолы - летучие и нелетучие производные углеводородов. Эти вещества являются отходами нефтеперерабатывающих производств, они крайне токсичны.

Другой опасностью, которой грозит добыча углеводородов на Каспии, ученые считают возможность выброса в воду большого количества сероводорода, что неизбежно вызовет экологическую катастрофу. Уже сейчас в районах скважин уровень загрязнения воды нефтепродуктами составляет от 30 до 100 (!) ПДК.

Разлившаяся нефть препятствует росту фитопланктона и фитобентоса, сине-зеленых водорослей, что сокращает кормовую базу обитателей моря и снижает количество вырабатываемого кислорода. Нефтяная пленка способна привести к гибели редких видов рыб, в том числе осетровых, водоплавающих птиц и других представителей фауны.

Сточные воды

Различные загрязняющие вещества попадают в воды Каспия не только в результате работы нефтяников и газовиков. Волга и другие реки, впадающие в море, ежегодно приносят в Каспий тысячи тонн различных отходов. Прибрежные города зачастую просто сливают в море неочищенные стоки канализаций, а предприятия отравляют воду отработанными химикатами.

Например, сотрудники дагестанского управления Роспотребнадзора не рекомендуют жителям и туристам купаться в море поблизости от Дербента, Махачкалы, Избербаша и Каспийска. Впрочем, далеко не всех людей эти предупреждения останавливают.

Почти половина промышленных и сельскохозяйственных предприятий России находятся в бассейне Волги. Эта река протекает через 15 регионов нашей страны и отравляет Каспий ядохимикатами, минеральными удобрениями, нитратами, фосфатами, солями тяжелых металлов, диоксинами. По данным ученых, вода устья Волги прочно входит в первую десятку наиболее экологически неблагополучных акваторий в мире.

Специалисты опасаются, что такие высокие объемы загрязнения рек, впадающих в Каспий, и проблемы самого моря могут привести к возникновению так называемых бескислородных зон. То есть, под влиянием химикатов водоросли окончательно погибнут, некому станет вырабатывать кислород, что приведет к смерти всех обитателей данного участка моря. Опасность возникновения бескислородных зон особенно актуальна для южной части Каспия, где уже зафиксировано заметное нарушение баланса между синтезом и распадом органических веществ.

Некоторые исследователи опасаются, что в недрах моря остались законсервированными многие опасные вирусы и бактерии, существовавшие на нашей планете до последнего ледникового периода. И активная добыча углеводородного сырья способна "выпустить джинна из бутылки", что очень опасно, ведь у современных людей нет иммунитета от древних болезнетворных микроорганизмов. Но большинство ученых скептически относятся к подобным опасениям, ведь пока ничего подобного не случилось, хотя добыча каспийской нефти продолжается почти 200 лет.

Впрочем, и вполне изученные микроорганизмы способны принести существенный вред здоровью людей. Из года в год в водах Каспия ученые обнаруживают холерный вибрион и кишечную палочку. По данным дагестанского управления Роспотребнадзора, количество патогенных микроорганизмов в пробах морской воды порой превышает показатели предельно-допустимой концентрации в 28 (!) раз.

Во многих пробах учеными были обнаружены так называемые ротавирусы, вызывающие острые кишечные инфекции, которые быстро передаются от человека к человеку. Это может спровоцировать возникновение массовых очагов заболевания.

Главной причиной сложившейся ситуации специалисты называют банальный сброс отходов жизнедеятельности людей из канализаций прибрежных городов без специальной очистки и обеззараживания.

Каспийская нерпа

Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о таинственных хищниках, ядовитых змеях и даже акулах, которых якобы видели на Каспии некоторые туристы и местные жители, обитатели этого моря особой опасности для людей не представляют. Здесь нет даже жалящих медуз.

Правда, один хищник, способный причинить ущерб здоровью человека при неосторожном обращении, все же водится. Это каспийская нерпа - небольшой тюлень, обитающий только на этом море. Длина тела данного животного не достигает и 1,5 метра, его вес - около 50 кг. По сравнению с другими тюленями каспийская нерпа - настоящая кроха. Но все же хищник.

Во время брачного периода самцы становятся очень агрессивными, укусить неосторожного человека может и самка, опасающаяся за своего детеныша. Зубы у этих животных очень острые, если не повезет, то можно остаться и без пальцев. Укус болезненный, возможно воспаление. Медицинская помощь в данном случае обязательна.

Впрочем, кто станет совать свои конечности в пасти диких хищников? Да и сами нерпы стараются избегать людей, часто страдая от браконьеров.