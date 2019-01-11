В Баку массово проверяют все аптеки - ПОДРОБНОСТИ
11 января 2019 09:55 261
Центр аналитики и экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана начал масштабные проверки аптек в Баку.
Об этом, как передает Day.Az, сообщилии virtualaz.org в министерстве.
В ведомстве отметили, что уже проверены 17 аптек в городе, из них в девяти обнаружены нарушения. "Проверятеся наличие необходимых сертификатов на лекарства, факты продажи запрещенных в стране препаратов, просроченной продукции и поддельный лекарственных средств. Были изъяты почти 300 упаковок несертифицированных лекарственных средств, составлены протоколы", - сказал глава пресс-службы Минздрава Первиз Аубубекиров.
Проверки продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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