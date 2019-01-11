История появления кинотеатра «Низами» - ФОТО

Мало кто знает, в каком году был построен знаменитый кинотеатр "Низами" в Баку. Называют самые разные даты, чаще всего - середину 50-х. Также, как передает Day.Az со ссылкой на echo.az, далеко не все знают, как он назывался раньше.

Началось все в начале 30-х. Архитекторами этого замечательного здания, точнее, двух зданий, почти близнецов, стоящих по обеим сторонам ул. 28 Апреля, стали молодые на тот момент М.Усейнов и С.Дадашев.

Им вот-вот должно было стукнуть по тридцать, когда в 1934-1935 гг. они разработали проект двух похожих зданий, которые в итоге свои единым ансамблем, выполненным в мотивах и формах классицизма, сформировали перекресток между ул. 28 Апреля (позднее 28 Мая) и пр. Кирова (позднее пр. Бюльбюля) и повлияли этим на дальнейшую застройку двух важных магистралей.

Любопытно, что здания-то практически симметричные, но проект их делался в разное время: здание, отведенное под кинотеатр, проектировалось в 1934-м, а здание для Наркомата пищевой промышленности АзССР - в 1935-м.

Кстати, в проекте были использованы не только элементы античной архитектуры. Присутствуют также элементы, характерные для эпохи Возрождения. В принципе, для того времени это было традиционно: "сталинский ампир" сочетал в себе именно эти черты. В конце 30-х "сталинский ампир" еще не нес в себе всей тяжеловесной помпезности, которая появилась в более поздние годы, не был перегружен "украшательством", за что на него так ополчился потом Хрущев.

В те годы он был еще достаточно легким, в нем даже можно было обнаружить отголоски "отошедшего в мир иной" конструктивизма, на который власть к тому времени (1934 г.) ополчилась не хуже, чем потом Хрущев - на "сталинский ампир". Признаками классицизма в обоих зданиях являлись не только стилобат и колонны, но и три горельефа, расположенных на уровне летнего кинозала: один - со стороны пр. Кирова и два - со стороны ул. 28 Апреля. Эти очень выразительные горельефа были выполнены замечательным скульптором Елизаветой Трипольской.

Кинотеатр, получивший название "Художественный", был сдан 1 февраля 1940 г.

В то время все крупные сооружения было принято сдавать к каким-то знаменательным датам, эта сдача была приурочена к 20-летию советизации Азербайджана. Однако первый показ в кинотеатре состоялся 25 декабря 1939 г. Это был фильм Виктора Эйсымонта "Четвертый перископ", снятый в том же году на "Ленфильме".

Это был типичный образчик советского пропагандистского кино, рассказывающий о героических буднях советских моряков, сражавшихся с морскими пиратами. Фильм-боевик, очень напряженный для того времени, предтеча "Пиратов ХХ века".

Любопытно, кстати, что именно этот фильм смотрели в Брестской крепости 21 июня 1941 г. А в 1940-м в "Художественном" показали еще один фильм 1939 г. - "Истребители", фильм, ставший буквально культовым. Открытие "Художественного" стало для Баку событием: город еще не знал такого комфортабельного и красивого кинотеатра. Туда ходили не только фильмы смотреть, но и на окружающую обстановку любоваться.

И дивиться не необычную планировку: поначалу в здании было три зала - зимний, летний и эстрадный зал для выступления различных оркестров, проведения других мероприятий - просмотра хроникальных и рекламных фильмов, для проведения лекций. А еще в "Художественном" был огромный тяжелый бархатный занавес, который раздвигался перед сеансом - совсем как в настоящем театре!

И, как в настоящем театре, медленно гасла огромная люстра со стеклянным дном... В буфете продавали пирожные, газировку и мороженое в вафельных стаканчиках, тут же ставшее в городе знаменитым. Может, и не было в том мороженом ничего особенного, но в таком красивом месте все становилось вкуснее! Тем более его еще и в зале разносили - симпатичные официантки в кружевных наколках с серебристыми подносами. Перед началом каждого сеанса публику развлекали артисты - вокалисты и небольшие ансамбли.

Из-за этих выступлений зрители приходили за час до сеанса. Так что "Художественный" стал своего рода культурным центром. Кстати, артисты раньше в кинотеатрах выступали не самодеятельные, а профессиональные: в "Художественном" пели Октай Агаев, Натаван Шейхова и даже Зейнаб Ханларова.

Давали в "Художественном" и очень хорошие джазовые концерты. Но это было уже позже - когда перестали говорить: "Кто сейчас играет джаз, завтра родину продаст". Эстрадный зал, кстати, мог превращаться и в кинозал - когда в киинотеатре шли кассовые новые фильмы и народ валил толпой.

Вход в зал занавешивали плотной тканью, чтобы ожидающая входа в большой зал любопытная публика не мешала сидящим там зрителям.

А вскоре началась война. Однако культурная жизнь в Баку не замерла: в театрах оперы и балета и Русдраме шли спектакли, в филармонии давали концерты, в кинотеатрах крутили фильмы... Одни и те же, как правило: "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Семеро смелых", "Свинарка и пастух", т.е. веселые, не напрягающие и не заставляющие думать.

А думать было о чем: на территории летнего зала стояли орудийные расчеты зенитчиков и зенитных пулеметов. А в зале в числе зрителей и раненые фронтовики.

Крутили в "Художественном" и т.н. трофейные фильмы: "Сто мужчин и одна девушка", "Большой вальс". К концу войны и сразу после нее в репертуар попали "Серенада Солнечной долины", "Джордж из Динки джаза" и др. Кроме американских фильмов, в "Художественном" можно было посмотреть и на самих американцев, англичан и поляков, которые появились в городе в довольно большом количестве. Американцы и англичане с удовольствием ходили смотреть свои родные фильмы, шедшие на английском с субтитрами.

И, конечно, демонстрировался снятый в 1945 г. фильм, сразу же ставший культовым: "Аршин мал алан" Бакинской киностудии с бесподобным Рашидом Бейбутовым в главной роли. Шел он когда на азербайджанском, а когда на русском: об этом сообщалось в объявлении над кассой, чтобы зритель знал заранее.

Судьбоносным для кинотеатра стал 1947 г.: он перестал быть "Художественным" и стал "Низами". Переименовали его в честь 800-летия великого азербайджанского поэта.

Первые значительные изменения во внешнем и внутреннем облике здания произошли в 1974 г. Его покрасили в розоватый цвет, а на углу, над колоннами, установили ажурный металлический шар-глобус, который в вечернее время переливался огнями. Были открыты два новых малых зала: на первом этаже - зимний, а на верхнем - летний.

Ремонт был осуществлен, т.к. "Низами" готовился принять VII Всесоюзный кинофестиваль, который прошел в том же году. Кстати, последний XXI Всесоюзный кинофестиваль в 1988 г. состоялся тоже в Баку.

Главный приз на VII фестивале получил фильм Василия Шукшина "Калина красная", а приз за лучшую мужскую роль - Леонид Быков, сыгравший капитана Титаренко в бессмертном фильме "В бой идут одни "старики". Премии за лучший детский фильм получили картины "Москва - Кассиопея" и "Озорные братья".

Так вот кинотеатр и жил - пока не настали лихие 90-е. На всем постсоветском пространстве кинотеатры ждала одинаковая судьба: они закрывались как кинотеатры, в них организовывались торговые центры, кафе, в лучшем случае небольшие помещения внутри переоборудовали под видеозалы.

С "Низами" была та же картина: в кассах - парикмахерские и салон связи "Азерсел", в залах и фойе начали продавать мебель и другие товары, играть на бильярде, оказывать различные услуги типа копирования документов. Из залов работал только малый, да и он даже на четверть не набирался...

Новая жизнь кинотеатра "Низами" началась в ноябре 2011 г., после трехлетнего капитального ремонта и реконструкции.

Информагентства писали: "...В фойе здания установлены стенды с фотографиями, отражающими состояние кинотеатра до и после реконструкции, ход реставрационных работ. В здании кинотеатра созданы четыре зала. Во всех залах, оснащенных цифровыми кинопроекторами и другими киноустановками иностранного производства, реконструированы системы освещения, звука и акустики.

Дизайн 80- и 50-местных залов на первом этаже выполнен с большим вкусом, здесь созданы все условия для просмотра фильмов. В фойе на втором этаже имеются идеальные условия для проведения различных мероприятий и церемоний. В 500-местном основном зале для демонстрации фильмов в формате 3D установлен крупнейший в Азербайджане 18-метровый экран и создана система синхронного перевода на 5 языков".

Иными словами, здание, которому на момент реконструкции исполнилось 70 лет и внешний вид которого практически не изменился, получило новую начинку.