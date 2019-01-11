Один из мобильных операторов Азербайджана поменял стоимость SMS
С 12 февраля 2019 года стоимость отправки коротких сообщений SMS в сети оператора мобильной связи Азербайджана ООО Azercell составит 0,05 маната. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении компании опубликованной в пятницу в официальной печати.
Изменения коснутся предоплатных тарифных планов (Sim-Sim) "Azercellim", "Bizimkilər", "Hər yerə", "Bölgə" и "Tələbə birliyi".
Отметим, что в настоящее время стоимость отправки SMS в данных тарифных планах, за исключением пакета "Tələbə birliyi", обходится 0,03 маната. Тариф на SMS, предлагаемый в рамках пакета "Tələbə birliyi", составляет 0,02 маната.
Также 0,05 маната составит стоимость отправки каждого дополнительного SMS (поверх установленного лимита) в рамках тарифных планов "Kombo" и "Gənc OL".
Кроме того, с указанной даты аналогичный тариф на SMS (0,05 маната) будет действовать и в рамках тарифных планов фактурной линии "Bizimkilər", "Hər yerə", "Ailу Tarif", "DövlətCell", "Socar" и "MediaCell". Каждое дополнительное SMS в рамках тарифных планов "Hədsiz", "Hədsiz zəng" и "Biznes200" также будет обходиться в 0,05 маната.
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