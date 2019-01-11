Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
11 января 2019 11:03 121
11 января вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Бахрейн инвестирует в местные проекты МСБ,
- Названы самые высокооплачиваемые работы,
- Ежедневная добыча нефти составила 790 000 баррелей,
- Лауреат премии Грэмми даст концерт в Баку т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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