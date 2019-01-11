Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

11 января вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Бахрейн инвестирует в местные проекты МСБ,

Названы самые высокооплачиваемые работы,

Ежедневная добыча нефти составила 790 000 баррелей,

Лауреат премии Грэмми даст концерт в Баку т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az