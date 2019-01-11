Шотландский волынщик исполнил кельтскую музыку в Хыналыге - ВИДЕО

Шотландский волынщик и путешественник Росс ОС Дженнингс (Ross OC Jennings) осенью 2018 года побывал в Азербайджане.

Здесь он пробыл 10 дней и в своем Instagram отзывался о нашей стране как о самой гостеприимной. Росс успел не только выступить перед многочисленной толпой в Клубе путешественников, прогуляться по Баку, но и посетить Хыналыг и погостить у местных жителей.

В Хыналыге Росс пробыл 4 дня, и эта поездка, по его словам, создала у него впечатление о настоящих азербайджанцах. Он с восторгом отзывался о красоте местных пейзажей и о том, что здесь можно было играть кельтскую мелодию "Зеленые холмы" на повторе.

Подробнее с историей путешествий Росса можете ознакомиться в нашем материале, а ниже представляем видео исполнения шотландской музыки в Хыналыге.

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Ф. Агаларова