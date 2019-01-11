Тайны Баку: Мистический валун в Нагорном парке

Day.Az представляет читателям опубликованную на echo.az статью О.Булановой о таинственном валуне в Нагорном парке.

Мое внимание давно привлекал огромный валун, лежащий почти на самом верху, слева от парадной лестницы в Нагорном парке. Что это за валун? Когда он там появился, и по какой причине? Чем он является?

Исконно природным элементом, частью возвышенности, на которой расположен парк, или же декоративным элементом наподобие тех валунов намного меньшего размера, что лежат сейчас в том саду, который бакинцы и даже туристические справочники до сих пор называют не иначе, как Губернаторский?

Однажды ко мне попала старая фотография тогда еще парка им. Кирова, датированная началом 40-х гг. Валун на ней уже был. Значит, если он там и появился, то еще при разбивке парка, которая началась еще в конце 30-х. Информация, полученная от старых бакинцев, была достаточно однотипной. Практически все помнят его с детства. У многих он ассоциируется с молодостью, прогулками в красивом парке, свиданиями, фото на память. Некоторые, правда, говорили, что камень этот - чуть ли не волшебный, что еще их бабушки и дедушки упоминали о каких-то его чудодейственных свойствах, и что в стародавние времена это был пир. Всплыло и название валуна - Пирвензере.

Получается, на самом деле пир, т.е. священное место? Но вот откуда взялось название, и что означает, никто объяснить не мог. Возможно, это название есть в Интернете? Есть, но всего лишь в одной статье, которая кочует из сайта в сайт. Ее автор - Фаик Насибов, опубликована впервые ровно десять лет назад. В общем, информация собиралась долго, и вот что удалось выяснить.

О том, что это священное место, обладающее целительными свойствами, мусульманское население Баку знало еще в XIX в. В основном, к чудодейственному валуну приходили бездетные женщины с просьбой о ребенке. Вообще-то с такими просьбами принято было ходить в мечеть на Биби-Эйбате, к гробнице Укеймы ханум, а к волшебному валуну Пирвензере заходили, так сказать, по дороге. Вообще отдельно стоящие большие валуны, скалы и т.п. являлись местом поклонения с незапамятных времен.

До возникновения монотеистических религий были языческие культы, так вот поклонение силам природы и природным элементам, в том числе отдельным скалам и валунам, возникли даже раньше этих культов. Один из ярчайших тому примеров - Бешмармаг, так что вера в чудодейственные силы валуна Первензере вполне объяснима. Тем более, если учесть его необычную форму. Мало того, что он являет собой отдельно стоящий огромный валун, так в нем еще есть сквозное отверстие.

Судя по тому, что отверстие это явно природного происхождения, это не могло не привлекать к нему внимания местных жителей. А если учесть и тот факт, что на этом холме издревле находились кладбища - с еще доисламской эпохи, - то тем более становится понятно, почему это место считалось священным: духи предков всегда помогали людям. Что касается самого валуна, то некоторые исследователи, в том числе и Ф.Насибов, считают, что валун сам являлся захоронением: если залезть внутрь отверстия или хотя бы внимательно его рассмотреть, то можно заметить внутри прямоугольное углубление явно рукотворного характера.

Видимо, там был похоронен какой-то важный человек, причем явно в доисламский период, ведь у мусульман не принято хоронить никаким иными способом, кроме как в земле или склепах. А вот в эпоху бронзового века (III-II тыс. до н.э.) могилы в каменных ящиках на Абшероне можно встретить во многих местах: в Бузовнах, Сураханах и даже у подножия Девичьей башни, а также в Шагане, Нардаране и у маяка напротив острова Пир-Аллахи.

Как правило, для таких захоронений выбирались места на возвышенностях, с видом на море, т.е. для предков предоставлялось все самое лучшее. В исламский период рядом со старыми захоронениями стали появляться новые - отношение к предкам было одинаковым, т.е. уважительным.

Такая же ситуация сложилась и на месте нынешнего Нагорного парка, который представлял собой несколько кладбищ рядом: мусульманское, армянское, христианское. И эти кладбища по-прежнему почитались как священные места. В 1918 г. кладбище было основательно "пополнено" - здесь были похоронены многочисленные жертвы мартовских событий. Потом к ним добавились турецкие могилы.

В 1919 г. там же был похоронен и известный бакинский миллионер и благотворитель Муса Нагиев. Когда в Азербайджан пришла советская власть, все было перевернуто с ног на голову: храмы разрушались, причем всех конфессий, кладбища сравнивались с землей, и на их месте либо строились дома, либо разбивались парки.

Эта же участь постигла и нагорные кладбища: здесь со всем советским цинизмом было решено устроить не просто парк, а парк развлечений. Считается, что какую-то часть могил успели перенести, остальные же сравняли с землей (вместе со склепами, часовнями, церквями и другими культовыми сооружениями) и соорудили на их месте террасы, кафе и т.п. Венчал все это памятник Кирову. Большевистский лидер встал на то место, которое считалось священным на протяжении многих веков.

Рядом с валуном, буквально в нескольких метрах, была проложена парадная лестница, ведущая прямо к подножию памятника. По идее, его должны были бы снести - он ведь основательно портил весь вид, нарушая всем своим вызывающим видом идею строго террасирования парка. Однако не снесли! Более того, рядом с ним была сооружена небольшая площадка.

Почему же валун не был убран из советского парка? Его посчитали неким природным украшением и решили не трогать? Или все дело в чудесных его свойствах, которые не только помогали верующим, но и его самого хранили от злых людей? Ведь снесены были не только могилы и культовые сооружения ради будущего парка, но и многие исторические здания и храмы в других местах города. А валун не тронули! А, может быть, представители власти что-то такое слышали про этот пир и решили не рисковать? Все-таки родились-то они все во времена, когда люди верили в Бога и поклонялись священным местам. Может, какой-нибудь мудрый аксакал предупредил, что древние святыни наказывают тех, кто нарушает их покой? Ответа нам не узнать никогда.

Но факт остается фактом: валун жив. Но вот практически все забыли, чем он является. Если коммунисты хотели добиться забвения, они его добились. Рядом с валуном по-прежнему фотографируются на память, через его отверстия фотохудожники делают красивые снимки бухты, и никто не задумывается, что это - древняя могила. Вот такая история...

Однако верная своей привычке все проверять, я подумала, что, возможно, эта история - просто красивая легенда, а то и вовсе выдумка? Особенно если учесть, что никакой информации в Интернете, кроме статьи Насибова, нет. Да и слово "вензере" с азербайджанского никак не переводится. Возможно, эта статья и не появилась бы или появилась бы, но как просто пересказывающая легенду - старую или современную, рожденную уже в наше время тяги ко всему таинственному, если бы не Гусейнгулу Сарабский (1879-1945).

И тут читатель наверняка сильно удивится: при чем здесь знаменитый певец-ханенде, актер, режиссер, а также легендарный исполнитель роли Меджнуна в первой азербайджанской опере "Лейли и Меджнун"?

А вот при чем. Сарабский был еще и неплохим драматургом, а также автором документальных книг: "Воспоминания одного актера" и биографии Г.Араблинского, знаменитейшего актера и режиссера начала ХХ в. (о котором можно прочитать в нашем цикле "Тайны Баку").

Кроме этого, он написал потрясающую книгу "Старый Баку", сборник интереснейших историй о нашем городе. Книга была написана и подготовлена к печати еще при жизни автора, однако впервые увидела свет лишь в 1958 г. "Старый Баку" был издан на азербайджанском и на русский не был переведен вплоть до недавнего времени. Перевод был осуществлен Фирангиз Аскерзаде, а право первой публикации получил прекрасный сайт, посвященный истории Баку, - ourbaku.com.

И вот в этой познавательнейшей книге я прочитала следующее: "На северо-западной окраине города находился огромный обтесанный остроконечный камень, называемый в народе Пирвянзяри. Когда-то в теплые весенние дни женщины в качестве паломничества к святому месту по воскресным дням приходили к этому камню, потому и было принято жарить здесь шашлык из печени овцы".

Так что история про священный валун - не выдумка и не легенда: он действительно почитался в народе. И, судя по шашлыкам у его подножия, приходили к нему не просто по дороге к пиру в Биби-Эйбате, а целенаправленно.

Но обратите внимание на название у Сарабского: Пирвянзяри. Не Пирвензере, как у Насибова. Возможно, это и неважно, просто другая транскрипция, а, возможно, важно, и даже очень. Потому что транскрипция Сарабского позволяет пролить хоть какой-то свет на происхождение названия. Слова "вянзяри" в азербайджанском языке нет, как и слова "вензере". Но есть слово "вязяри". Так по-азербайджански называется кресс-салат.

Но какое отношение зелень имеет к пиру?! Тут мы вступаем в область сплошных догадок, причем исключительно моих. Насколько они верны, пусть рассудит читатель. Кресс-салат - не просто зелень. Он обладает чудодейственными свойствами, о которых рассказывается еще в древнегреческих и древнеримских хрониках.

Гиппократ утверждал, что кресс-салат обладает лечебными свойствами - очищает кровь и возвращает больным жизненные силы. В народной медицине он издавна применялся как общеукрепляющее и противовоспалительное средство, а также мочегонное, отхаркивающее, успокаивающее и противосклеротическое.

Кресс-салат обладает также антиоксидантными свойствами, снимает депрессивные состояния и улучшает сон. Его листьями в народе лечили раны и язвы, ожоги, кожные заболевания, простуду - особенно бронхит и стойкий кашель, желчно-каменную болезнь, боли в суставах. Не зелень, а просто панацея какая-то! Чудо-трава! А если вспомнить, что в Древнем Египте маслом, полученным из семян кресс-салата, лечили мужскую половую холодность и женское бесплодие, то становится понятно, почему не имеющие детей женщины приходили к Пирвянзяри.

Видимо, в окрестностях валуна в изобилии рос кресс-салат, завезенный в Закавказье и потом в Европу с Ближнего Востока еще в незапамятные времена. Со временем название пира, видимо, трансформировалось, когда была забыта истинная причина, почему валун считался чудодейственным. Кстати, все вернулось на круги своя: Киров исчез, коммунисты тоже, а в Нагорном парке снова возникло кладбище - Аллея шехидов. Валун помог?

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