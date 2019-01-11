В Дашкесане разрушили установленную в центре города ёлку

11 января 2019 14:18

В Дашкесанском районе 41-летний мужчина нанес себе увечья. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент отмечен в городе Дашкесан. 

Местный житель Пярвиз Абдуллаев 1978 г.р. по неизвестным пока причинам разрушил в центре города новогоднюю елку, разбил установленные вокруг елки лампы и ранил себя ножом в левую руку. 

Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Упавший П.Абдуллаев также получил травмы головы и ребер. 

Факт расследуется отделением полиции Дашкесанского района. 

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