В Дашкесане разрушили установленную в центре города ёлку
11 января 2019 14:18 85
В Дашкесанском районе 41-летний мужчина нанес себе увечья.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент отмечен в городе Дашкесан.
Местный житель Пярвиз Абдуллаев 1978 г.р. по неизвестным пока причинам разрушил в центре города новогоднюю елку, разбил установленные вокруг елки лампы и ранил себя ножом в левую руку.
Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Упавший П.Абдуллаев также получил травмы головы и ребер.
Факт расследуется отделением полиции Дашкесанского района.
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