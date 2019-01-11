Азербайджан продолжит оказывать финподдержку религиозным деятелям

В Азербайджане религиозные деятели будут продолжать получать финансовую поддержку от государства. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в пятницу сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, увеличение этих финсредств пока не предусматривается.

"Как известно, финансовая поддержка оказывается трем категориям религиозных деятелей, работающих в мечетях. Данные средства не являются зарплатой", - сказал Гурбанлы.

Он отметил, что финподдержка оказывается не каждому назначенному Управлением мусульман Кавказа религиозному деятелю, а лишь тем, кто работает в мечетях.

Гурбанлы добавил, что работающие в мечетях религиозные деятели должны финансово обеспечиваться.

"Такая тенденция наблюдается во всем мире. Они нуждаются в финансовой поддержке. В обратном случае могут возникнуть определенные проблемы", - добавил председатель Госкомитета.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook