Азербайджан ввел новые правила по закладке кладбищ
11 января 2019 14:56 669
В Азербайджане при закладке кладбищ, а также в связи с похоронными церемониями в обязательном порядке будут применяться новые правила.
Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
По его словам, Кабинет министров внес изменения в правила по закладке и управлению кладбищами.
Напомним, что согласно правилам закладки и управления кладбищами, утвержденным в декабре прошлого года, управление кладбищами передается муниципалитетам.
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