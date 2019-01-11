Азербайджан ввел новые правила по закладке кладбищ

В Азербайджане при закладке кладбищ, а также в связи с похоронными церемониями в обязательном порядке будут применяться новые правила.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, Кабинет министров внес изменения в правила по закладке и управлению кладбищами.

Напомним, что согласно правилам закладки и управления кладбищами, утвержденным в декабре прошлого года, управление кладбищами передается муниципалитетам.

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