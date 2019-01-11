National Geographic рассказал о великолепии Баку

Журнал National Geographic опубликовал у себя на сайте статью "Этот древний город Шелкового пути стал современным чудом", где рассказывается о призматичном и загадочном Баку, который остается в значительной степени неизвестным путешественникам.

"Баку всегда был центром чего-либо", - пишет автор статьи Брюс Шенфельд.

Оказавшись между имперскими махинациями персов, русских и турок, Баку веками томился под контролем той или иной из этих цивилизаций. Сейчас столица Азербайджана переживает прорыв, и правительство сделало все необходимое, чтобы превратить этот любимый всеми город в центр нефтяной и мировой экономики.

В своей статье автор подробно рассказывает не только о Баку и его исторических ценностях, таких как Девичья башня, дворец Ширваншахов, Ичеришехер, но о уникальных местах, которые есть только Азербайджане - всемирно известные грязевые вулканы и центры Нафталана с целебной нефтью.

Подробно со статьей и фотографиями можете ознакомиться по ссылке.