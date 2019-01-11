В центре Баку совершено зверское убийство

В центре Баку совершено жестокое убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org, сегодня днем, по словам очевидцев, около станции метро "Низами", на улице Салатын Аскеровой, 64, был обнаружен труп молодого мужчины. Изначально предполагалось, что мужчине были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

Как позднее уточнила Бакинская городская прокуратура, убитым оказался Эмин Асиф оглу Шамиев, 1996 года рождения. В прокуратуре сообщили, что молодой человек был убит ударом ножа в сердце.

На место происшествия прибыл начальник Управления полиции района и прокурор. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. В настоящее время приняты неотложные меры по поимке преступника.