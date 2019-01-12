Азербайджанец, который нашел лекарство от всех болезней

Житель города Горадиз Мамед Ягубов утверждает, что нашел лекарство от всех болезней. 78-летний мужчина родом из Масаллы но уже 55 лет проживает в Карабахе. В 1981 году в результате отравления неизвестным ядом, у него возникло множество болезней, зрение сильно ослабло, ухудшилась память, ротовая полость и желудочно-кишечный тракт были покрыты язвами. 15 лет врачи выписывали ему различные лекарства, но здоровье Ягубова никак не улучшалось.

"Во время Карабахской войны я был вынужден переехать к сыну в Масаллы. Там каждый день я прогуливался по берегу моря и молил Аллаха подарить мне здоровье. И спустя три месяца ко мне пришло некое откровение - словно кто-то мне указал смешать некоторые травы и принимать это лекарство", - рассказал в беседе с Day.Az М. Ягубов.

Тогда он поручил сыну сходить на рынок и купить все необходимое. Несколько раз он смешивал ингредиенты, но не мог добиться нужного результата. И лишь на пятый раз он понял, что создал лекарство.

"С 1 марта 1996 года на протяжении 100 дней я принимал это лекарство каждый день. У меня был камень в желчном пузыре размером 48 миллиметров, были камни в почках, были опухоли в ступнях, колени болели, вообще, все тело болело. И вот, спустя 100 дней камни растворились, ступни и колени вылечились, но в теле все еще оставалась боль. После недельного перерыва я продолжил принимать лекарство раз в два дня. Спустя 110 дней боли прошли, я стал чувствовать себя превосходно. Тромбы в сосудах исчезли, и я стал полностью здоровым человеком. Уже в 2014 году у меня на ногах снова образовались тромбы, и все думали, что мне грозит ампутация, но с помощью этого лекарства я вылечился за 10 дней", - рассказал Мамед киши.

Мамед Ягубов добавил, что сегодня этим лекарством пользуются многие, кто слышал о нем. Соседи, родственники, их знакомые, все приходят к нему за лекарством.

"С тех пор я немного усовершенствовал это лекарство, и теперь оно лечит от фарингита, гастрита, язвы, лечит кишечник, печень, влияет на диабет и остеохандроз, лечит боли в ногах, ступнях, прочищает лейкоциты, тромбы, одним словом лечит от всех болезней", - сказал мужчина.

Составом лекарства наш собеседник делиться не стал, сказал лишь, что в нем травы и 15-16 % спирта, что позволяет лекарству впитываться быстрее и храниться дольше.

Н. Гасымова