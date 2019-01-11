Мехман Гусейнов пнул силы, использующие его для кампании против Азербайджана - ФОТО

Находящийся в заключении блогер Мехман Гусейнов распространил обращение.

Day.Az со ссылкой на Report представляет фото написанного 10 января Гусейновым от руки обращения и его текст.

"Вот уже 22 месяца я отбываю наказание. И за время моего заключения я всегда старался никого не обижать своими поступками и поведением. Не хотелось бы, чтобы и нынешнее мое обращение кому-то испортило настроение.

Как мне стало недавно известно от моих близких, ночью один из пользователей социальной сети поделился статусом с несоответствующей действительности информацией о том, что якобы мое состояние критическое, в связи с чем я срочно был доставлен в лечебное учреждение. Эта информация стала поводом для серьезного беспокойста моего отца и близких. Я считаю, что каждый должен сам нести ответственность как за свои поступки, так и за написанное. Но всегда должны учитываться чувства людей. Хотелось бы отметить еще один момент: я не несу ответственности ни за поступки моего родного брата Эмина, ни за симпатизирующих либо недолюбливающих меня людей. Всем тем, кто меня поддерживает, хочу сказать, что со мной все в порядке, я принимаю пищу, восстанавливаюсь после акции голодовки. Я ожидаю, что расследование возбужденного в отношении меня уголовного дела будет проводиться справедливо. Заранее благодарю вас за распространение моего обращения", - говорится в обращении Мехмана Гусейнова.

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