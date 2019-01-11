Азербайджан депортировал группу иностранцев

В результате совместного мероприятия, проведенного МВД, Госкомитетом по работе с религиозными структурами и Службой государственной безопасности Азербайджана, в жилом доме в поселке Расулзаде Бинагадинского района Баку была выявлена незаконная религиозная деятельность с участием группы иностранных граждан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомитет, передает Day.Az.

В отношении иностранных граждан, которые под видом гуманитарной помощи занимались миссионерской деятельностью, в том числе незаконной религиозной пропагандой по этому адресу, был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд.

Решением суда иностранные граждане были оштрафованы и депортированы из Азербайджана.