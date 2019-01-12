Азербайджан реализует новую программу по пенсионному обеспечению - ПОДРОБНОСТИ

"В сфере пенсионного обеспечения подготовлена программа "Друг пенсионера" и с этого года начато автоматизированное назначение пенсии".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Министр отметил, что на основе этого инновативного подхода, в день, когда у гражданина появляется право на получение пенсии, ему назначается пенсия в электронном порядке, также ему направляются sms, электронное письмо и письмо с указанием суммы пенсии и филиалом банка, откуда он может получить карточку.

По словам С.Бабаева, как составная часть реформы для лиц, у которых на персональном счету имеется пенсионный капитал, автоматически рассчитывается 25-летний страховой стаж до 2006 года: "Эта важная социальная инициатива позволит в текущем году еще 19500 людям получить пенсию и повысить их доходы на 48%. Уже 628 лицам в электронном порядке назначены пенсии. Назначение пенсии 70% лиц, у которых появится право на пенсию, т.е. 36 тыс. человек, будет проведено именно в автоматизированной форме".

"В отчетный период в результате усовершенствования администрирования и серьезных контрольных мероприятий, Государственным фондом социального развития было собрано на 246 млн больше выплат по социальному страхованию, чем в 2017 году, составив 2 млрд 332 млн манатов. Сборы по небюджетному сектору превысили 1 млрд 494 млн манатов, что на 152 млн больше, чем в прошлом году, 6,1% или 86 млн манатов больше прогнозируемого.

В прошлом году расходы Фонда составили 3 млрд 682 млн манатов и 97,8% этой суммы были направлены на выплаты населению. Распоряжениями президента страховая часть трудовых пенсий по стране выросла на 5,7%, социальные выплаты и пенсии - на 10%. Так, в 2018 году среднемесячная сумма пенсий выросла на 6,8%, а пенсий по возрасту - 7,3%.

С целью соцзащиты малообеспеченных семей продолжилось исполнение государственной программы адресной соцпомощи, в декабре среднемесячная сумма помощи достигла 189 манатов, в течение года потрачено 104 млн манатов. В результате предотвращения в данной сфере отрицательных случаев и обеспечения адресности количество назначений сократилось на 53%, сэкономлено 102 млн манатов или 49% бюджетных средств", - добавил министр в выступлении.

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