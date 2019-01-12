Новые цены на лекарства в Азербайджане - СПИСОК

Тарифный (ценовой) совет Азербайджана принял очередное решение о регулировании цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Совет.

Совет утвердил оптовые цены для поставки лекарственных средств аптечным организациям и розничные цены для их реализации в аптечных организациях, а также даты их вступления в силу.

Дополнение, утвержденное этим решением - список, где указано торговое название лекарственных средств, активное действующее вещество, доза, фармацевтическая форма, торговая упаковка и ее объем, страна и компания производитель, оптовые и розничные цены, а также дата их вступления в силу.

Решение вступает в силу со дня подписания - с 11 января 2019 года.