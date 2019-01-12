В Баку на кладбище нашли 3-дневного младенца

На кладбище в поселке Шувелан Хазарского района найден брошенный 3-дневный младенец-девочка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, полицейские передали новорожденного в Дом ребенка №1.

Мать ребенка 37-летняя Наиля Агаева задержана сотрудниками Хазарского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.

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