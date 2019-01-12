ВС Армении обстреляли экскаватор на азербайджанской стороне - ФОТО

Сегодня около 11:20 и 11:40 часов подразделения ВС Армении обстреляли из пулемета "ПК" калибром 7,62 миллиметра и станкового крупнокалиберного пулемета ДШК калибром 12,7 экскаватор, управляемый гражданским лицом, который занимался инженерными работами за пограничным боевым пунктом вблизи села Кемерли Газахского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), передает Day.Az.

В результате шесть пуль угодили в ковш и другие части экскаватора, повредили стекло кабины.

Пострадавших нет.

ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня в направлении пограничных боевых пунктов на линии соприкосновения с противником на территории Газахского и Агстафинского районов.

Напомним, что шестого января в 15:35 подразделения ВС Армении на участке пограничного боевого пункта вблизи села Кемерли Газахского района обстреляли из снайперского оружия "SVD" калибром 7,62 миллиметра экскаватор, на котором гражданское лицо занималось инженерными работами на расстоянии 450 метров от государственной границы. Пули угодили в ковш экскаватора и повредили правое стекло кабины.