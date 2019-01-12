Серьезное ДТП в Ширване, много пострадавших - ФОТО

Несколько человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ширване.

Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Г.Алиева.

В результате столкновения автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком "99 KM 173" с автомобилем марки "ВАЗ-21011" с государственным номерным знаком "54 BH 327" травмы получили трое жителей Ширвана: Физули Ибрагимов(1970 года рождения), Азер Шамиев (1972 года рождения) и Гисмет Алиев (1984 года рождения).

Пострадавшие были помещены в Ширванскую центральную городскую больницу. Ф.Ибрагимов и А.Шамиев помещены в реанимацию. Г.Алиев после получения амбулаторной медицинской помощи был отпущен домой.

По факту Ширванским отделом полиции ведётся расследование.