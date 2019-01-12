Серьезное ДТП в Ширване, много пострадавших - ФОТО
12 января 2019 23:58 230
Несколько человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ширване.
Как сообщает Report, авария произошла на проспекте Г.Алиева.
В результате столкновения автомобиля марки Mercedes с государственным номерным знаком "99 KM 173" с автомобилем марки "ВАЗ-21011" с государственным номерным знаком "54 BH 327" травмы получили трое жителей Ширвана: Физули Ибрагимов(1970 года рождения), Азер Шамиев (1972 года рождения) и Гисмет Алиев (1984 года рождения).
Пострадавшие были помещены в Ширванскую центральную городскую больницу. Ф.Ибрагимов и А.Шамиев помещены в реанимацию. Г.Алиев после получения амбулаторной медицинской помощи был отпущен домой.
По факту Ширванским отделом полиции ведётся расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12 января 20:21 859
Тайны Баку: история водоснабжения города
12 января 20:04 3 515
Азербайджанец, который нашел лекарство от всех болезней
12 января 19:12 2 426
10 самых известных памятников в Азербайджане в память о Второй мировой войне - ФОТО
12 января 15:40 451
ВС Армении обстреляли экскаватор на азербайджанской стороне - ФОТО
12 января 15:00 19
Какой будет погода в Баку завтра
12 января 23:58
Серьезное ДТП в Ширване, много пострадавших - ФОТО
12 января 22:47
Şirvanda iki avtomobil toqquşub, yaralılar var - FOTOLAR
12 января 22:45
Супер лайфхаки, которые помогут вам в жизни - ВИДЕО
12 января 21:47
Названо число жертв от взрыва в Париже
12 января 21:45
Мария Захарова в привычном амплуа - ложь и двойные стандарты
12 января 21:44
İlqar Mikayıloğlu əməliyyat olundu - FOTO
12 января 21:30
10 фактов о самолетах, которые вы, возможно, не знали - ВИДЕО
12 января 20:39
"Bu oyun bizim üçün yaxşı məşq oldu" - Sənan Qurbanov
12 января 20:21
Тайны Баку: история водоснабжения города
12 января 20:04
Азербайджанец, который нашел лекарство от всех болезней
12 января 19:28
"Qarabağ"ın oyunu ləğv olundu
12 января 18:50
Азербайджанский шахматист выиграл турнир в Таллинне
12 января 18:20
В Египте уничтожили шесть боевиков
12 января 17:46
В Польше произошло землетрясение в шахте
12 января 17:37
Открылся авиарейс Тебриз-Баку-Тебриз
-
12 Янв. 07:40 5 381
-
12 Янв. 18:08 5 158
-
12 Янв. 11:37 3 878
-
12 Янв. 06:10 3 810
-
12 Янв. 20:04 3 515