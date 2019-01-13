В бакинском отеле произошел пожар, эвакуированы люди

В Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в подвале расположенного в Наримановском районе Баку отеля "Golden Shine" сгорел электрический кабель.

Из-за сильного задымления находящиеся в здании люди были эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар был потушен в 22:36.