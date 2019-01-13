Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть пострадавший
13 января 2019 11:54 82
В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Гаратепе.
По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей телесные травмы различной степени тяжести получил житель села Гаратепе Магеррамов Эльмир Октай оглы (1981). Раненый помещен в Сабирабадскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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