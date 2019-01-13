Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть пострадавший

13 января 2019 11:54

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Гаратепе.

По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей телесные травмы различной степени тяжести получил житель села Гаратепе Магеррамов Эльмир Октай оглы (1981). Раненый помещен в Сабирабадскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az