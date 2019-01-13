Жуткое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО
На части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию Лянкяранского района произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки "Daewoo" под управлением Дадашова Фуада Таир оглы (1992) столкнулся с атвомобилем марки "Prado", за рулем которого находился Гасымов Эльмяддин Натиг оглы (1991).
В результате аварии тяжелые телесные травмы получили водитель "Daewoo" Ф.Дадашов и его пассажир Гусейнов Рауф (1996).
Раненым поставлен диагноз черепно-мозговой травмы и перелома обеих ног, им оказана соответствующая медицинская помощь. Водителю "Prado" оказана амбулаторная помощь.
Причиной аварии послужило лопнувшее колесо, в результате которого водитель "Daewoo" потерял управление.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!