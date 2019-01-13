Жуткое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО

13 января 2019 18:14

На части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию Лянкяранского района произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки "Daewoo" под управлением Дадашова Фуада Таир оглы (1992) столкнулся с атвомобилем марки "Prado", за рулем которого находился Гасымов Эльмяддин Натиг оглы (1991).

В результате аварии тяжелые телесные травмы получили водитель "Daewoo" Ф.Дадашов и его пассажир Гусейнов Рауф (1996).

Раненым поставлен диагноз черепно-мозговой травмы и перелома обеих ног, им оказана соответствующая медицинская помощь. Водителю "Prado" оказана амбулаторная помощь.

Причиной аварии послужило лопнувшее колесо, в результате которого водитель "Daewoo" потерял управление.

По факту ведется расследование.

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