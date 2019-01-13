В Сальяне столкнулись три автомобиля, два человека пострадали - ФОТО
13 января 2019 21:00 89
В результате дорожно-транспортного происшествия в Сальянском районе пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на част автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию села Кюрсанги.
Автомобиль марки "Мерседес" врезался в "Опель", а затем столкнулся с "Жигули". В результате цепной аварии пострадали - Гаджиев Гисмет Шаин оглы (1999) и Гулиев Гамза Сарраф оглы (1959). Раненые с телесными травмами различной степени тяжести помещены в Сальянскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!