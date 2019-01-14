Новое назначение в БГУ
14 января 2019 12:50 131
В Бакинском государственном университете произведено новое назначение.
Как сообщили Report в БГУ, на должность заведующего отделом кадров назначен Назим Меджидов, передает Day.Az.
В связи с этим подписал приказ и.о. ректора университета Фирудин Гурбанов.
Другим приказом Ф.Гурбанова временно исполняющая обязанности заведующего отделом кадров Тарана Ахадова отстранена от должности. Т.Ахадова продолжает работу в данном отделе на должности специалиста.
Напомним, что Назим Меджидов долгое время работал на должности заместителя начальника Управления приморского парка.
Напомним, что в декабре прошлого года замминистра образования Фирудин Гурбанов начал исполнять обязанности ректора БГУ.
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