Новое назначение в БГУ

В Бакинском государственном университете произведено новое назначение.

Как сообщили Report в БГУ, на должность заведующего отделом кадров назначен Назим Меджидов, передает Day.Az.

В связи с этим подписал приказ и.о. ректора университета Фирудин Гурбанов.

Другим приказом Ф.Гурбанова временно исполняющая обязанности заведующего отделом кадров Тарана Ахадова отстранена от должности. Т.Ахадова продолжает работу в данном отделе на должности специалиста.

Напомним, что Назим Меджидов долгое время работал на должности заместителя начальника Управления приморского парка.

Напомним, что в декабре прошлого года замминистра образования Фирудин Гурбанов начал исполнять обязанности ректора БГУ.

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