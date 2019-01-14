В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор - ФОТО

Успешно продолжается реализация проекта "Наш двор" по благоустройству неухоженных дворов, осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник в рамках проекта на улице Фармана Меликова 1Б, 1Г, 1А, 2А и 2Б Бинагадинского района был благоустроен двор, охватывающий здания, где проживает около 2 400 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

В рамках проекта "Наш двор" во дворе площадью 10 000 квадратных метров с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены специальные сооружения, 8 беседок и скамейки, созданы площадка для мини-футбола и шахматная доска, площадка со спортивными тренажерами. Помимо этого, создан детский развлекательный центр со специальным покрытием, а также во дворе здания установлены современные опоры освещения.

Основная цель создания подобных площадок - охрана здоровья молодежи, эффективная организация ее досуга, в том числе обеспечение массовости занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей полностью отремонтированы фасады и подъезды многоквартирных зданий. Помимо этого, на территории площадью около 4000 квадратных метров заложена полоса озеленения, дополнительно высажено около 100 деревьев и кустарников. С целью обеспечения удобства населения установлены камеры видеонаблюдения.

Двор, сданный в пользование жителей в Бинагадинском районе, является четырнадцатым двором, благоустроенным в рамках проекта.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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