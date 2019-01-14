Азербайджан создаст десятки центров DOST

В рамках создания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда социальной защиты, в текущем году в Баку будет создано три центра DOST, и в 2019-2025 годах в столице и регионах республики планируется создать 31 центров DOST. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда социальной защиты.

Центры DOST будут оказывать 124 вида предоставляемых министерством услуг по принципу "единого окна".

Также впервые в стране создан портал www.e-sosial.az, который формирует социальный реестр, и информирует граждан о трудовых договорах, занятости, пенсионном капитале, жилищном и автомобильном очередях, инвалидности, реабилитации и пр.

Кроме того, подходят к концу работы по созданию подсистемы "Занятость", которая позволит оперативно интегрировать в рынок труда безработным и подыскивающим работ лицам. С начала года также была запущена программа "Друг пенсионера", а программа "Друг безработного" позволила обеспечить системную и прозрачную организацию и расширение оплачиваемых общественных работ. В рамках этой программы в текущем году к оплачиваемым общественным работам будут привлечены до 30 тысяч лиц по трудовому договору.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook