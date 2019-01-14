В Азербайджане резко подешевели энергетические напитки

В Азербайджане после внесения изменений в налоговое законодательство касательно обложения энергетических напитков акцизным налогом, цены на данный продукт резко взлетели.

Однако, как передает Day.Az со ссылкой на marja.az, после сегодняшнего заявления Государственного таможенного комитета о том, что изменения вступают в силу лишь с 10 февраля, энергетики вновь начали продавать по прежним ценам.

Как сообщил директор по маркетингу компании "Hell Azərbaycan" Мушвиг Искендеров, в связи с переносом применения акциза на энергетические напитки на середину февраля в этот период продукция компании будет продаваться по старым ценам.

Цена на энергетики "Hell", поднявшаяся с первого января с 1 до 2 манатов, с сегодняшнего дня вновь будет составлять 1 манат.

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