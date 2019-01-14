Азербайджан проводит массовые проверки из-за "птичьего гриппа"

Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в понедельник приступила к мониторингу в целях выявления "птичьего гриппа". Мониторинг проводится в национальных заповедниках и парках, в птицеводческих и фермерских хозяйствах страны. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госслужбу, передает Day.Az.

Мониторинг проводится с участием Государственной ветеринарной службы, Агентства пищевой безопасности, министерства здравоохранения, министерства экологии и природных ресурсов.

Сотрудники Госслужбы взяли патологические материалы у восьми единиц перелетных птиц, а также анализы крови у 50 единиц домашней птицы, содержащихся в личных и птицеводческих хозяйствах Абшеронского района.

На территории, охваченной мониторингом, не были обнаружены больные птицы, а также птицы, умершие от болезни, в свою очередь у птиц, содержащихся в хозяйствах, не наблюдались острые инфекционные заболевания.

Взятые материалы пройдут анализ в Национальной референс-лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности. Результаты анализов будут обнародованы общественности.

В стране стабильная эпизоотическая ситуация в связи с "птичьим гриппом". Совместно с соответствующими структурами Госслужба осуществляет необходимые мероприятия.

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