В Азербайджане временно закроют дорогу в этот поселок
14 января 2019 17:39 56
Завтра движение на автомобильной дороге в поселок Г.З.Тагиева будет ограничено. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Ограничение связано с обновлением и ремонтом железнодорожного полотна на этой дороге.
Водителей просят пользоваться автомобильной дорогой Баку-Губа-госграница с Россией через Сумгайыт.
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