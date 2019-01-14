В Азербайджане временно закроют дорогу в этот поселок

Завтра движение на автомобильной дороге в поселок Г.З.Тагиева будет ограничено. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Ограничение связано с обновлением и ремонтом железнодорожного полотна на этой дороге.

Водителей просят пользоваться автомобильной дорогой Баку-Губа-госграница с Россией через Сумгайыт.

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