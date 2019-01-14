На Аллее шехидов в Баку началась подготовка к 20 Января - ФОТО

В связи с проведением 29-й годовщины трагедии 20 Января на Аллее шехидов в Баку начались подготовительные работы. Об этом сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти столицы, передает Day.Az.

В связи с годовщиной трагедии составляются специальные композиции из гвоздик. На Аллее шехидов и вокруг нее проводятся работы по благоустройству.

Работы завершатся 19 января.

Отметим, что распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева от третьего января утвержден "План мероприятий по проведению двадцать девятой годовщины трагедии 20 Января".

В документе предусмотрено проведение в городах и районах, в том числе управлениях и организациях республики конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20 Января, показ спектаклей, художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, в учреждениях культуры. Кроме того, в целях привлечения внимания международной общественности к трагедии, даны поручения о проведении соответствующих мероприятий посредством посольств, дипломатических представительств, диаспорских структур и общин Азербайджана в зарубежных странах, подготовке и публикации в ведущих мировых средствах массовой информации, а также трансляция на телеканалах и размещение в интернет-сетях материалов о событиях 20 Января.

Согласно плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр хиябаны, организованы религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.

Кроме того, в распоряжении планируется организация посещения общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтение памяти шехидов на территории страны, спуск в знак скорби в связи с двадцать девятой годовщиной трагедии 20 Января государственных флагов в городах и районах, селах и поселках республики и других мероприятий.