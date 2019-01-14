В этом районе Баку будут перебои в подаче газа
14 января 2019 19:36 543
Завтра в Бинагадинском районе Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", передает Day.Az.
Завтра с 10:00 до завершения ремонтных работ в связи с подключением к источнику газоснабжения новой газовой линии будут наблюдаться перебои в подаче газа в части шестого, седьмого, восьмого и девятого микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор, Баладжары и жилого массива Мотодром Бинагадинского района.
ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!