В этом районе Баку будут перебои в подаче газа

14 января 2019 19:36

Завтра в Бинагадинском районе Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", передает Day.Az.

Завтра с 10:00 до завершения ремонтных работ в связи с подключением к источнику газоснабжения новой газовой линии будут наблюдаться перебои в подаче газа в части шестого, седьмого, восьмого и девятого микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор, Баладжары и жилого массива Мотодром Бинагадинского района.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

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