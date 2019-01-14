"Мой Баку": "Жемчужина" столицы и ее удивительная история - ФОТО

Уже которое десятилетие кафе "Жемчужина" остается символом Приморского бульвара.

Сложно поверить, что когда-то у подножия "Жемчужины" плескались волны седого Каспия. Как рассказывают старожилы, в 70-х море начало отступать и этот популярный у бакинцев и туристов ресторан оказался глубоко на суше. А в начале 90-х море снова начало подниматься и почти что добралось до "Жемчужины", но после ремонта бульвара и изменения уровней террас колебания уровня воды перестали угрожать этому месту.

В 2008 году "Жемчужина" была отреставрирована и получила новое название - "Мирвари". Хотя изменившимся его назвать сложно, так как "мирвари" это и есть "жемчужина", только на азербайджанском языке...

Выходим на бульвар по подземному переходу и, прогуливаясь по набережной, подходим к легендарному кафе, раскинувшему на берегу Каспия свои белоснежные лепестки. Становимся под своды "Жемчужины", любуясь морской панорамой. "Жемчужина" невероятно пропорциональна, все линии гениально просчитаны, будто нарисованы легким взмахом руки. Одним словом, ювелирная работа.

Место это примечательное во всех отношениях. Вот, например, неподалеку расположилась бронзовая фигура мужчины с протянутой для рукопожатия рукой. Его называют "клерком". Судя по отполированным щекам и ладони "лысого дяденьки", с ним не только здороваются, но и обнимаются многочисленные любители селфи и красивых фото.

Сейчас кафе закрыто - не сезон. А откроется оно для посетителей в мае.

Слово бульвару

Интересными фактами из истории этого символа Бакинского приморского бульвара с нами поделился начальник отдела Управления Приморским национальным парком Назим Меджидов:

- Как вам известно, Бакинскому приморскому бульвару почти 110 лет. Он был заложен в 1909 году по предложению Мамедгасана Гаджинского и постепенно расширялся в разные годы. В советское время протяженность бульвара составляла 3,5 км, а сегодня она достигла 16 км. Сегодня наш бульвар считается одним из лучших мест отдыха не только в Азербайджане, но и во всем мире. Кроме того, он вошел в историю некоторыми своими знаменитыми постройками, которые уже превратились в его символы, - главными из них можно назвать "Жемчужину", Венецию и Часовую вышку, которая когда-то была парашютной.

Сегодня мы подробнее поговорим об одном из излюбленных мест отдыха горожан - кафе "Жемчужина", где в течение пяти месяцев - с конца мая по сентябрь не бывает места от посетителей. Кафе отличается своим оригинальным строением, а также месторасположением - как бы жарко летом ни было, тут всегда прохладно.

Истрия "Жемчужины" такова. Еще в 1960 году мэр Баку Алиш Лемберанский во время своего путешествия за границу увидел кафе, похожее на проект нашей "Жемчужины", и по возвращению в Баку предложил построить на берегу моря подобный объект. В то время над этим проектом работали бакинский архитектор В.Шульгин и конструктор Г.Никонов. Кафе было сдано в эксплуатацию в 1961 году. По сей день "Жемчужина" сохраняет свой первозданный облик, только стенки его немного утолщены в результате реставрации и ремонта. Если раньше толщина стен составляла 5-6 см, то сейчас она стала 10-15 см, остальное же все сохранилось. Последний ремонт был произведен в 2008 году во время реставрации всего бульвара и его символов. И сегодня "Жемчужина" находится в превосходном состоянии, однако ввиду зимнего сезона кафе приостановило свою деятельность и снова начнет радовать посетителей с мая месяца.

В детские годы я сам очень любил бульвар, часто приходил сюда со своими родителями и родственниками, и кафе "Жемчужина" было излюбленным местом нашей семьи. В меню "Жемчужины" в основном представлена национальная кухня, кроме того, подаются и холодные закуски, включая различные виды салатов. Особенно мне запомнились такие блюда, как табака, люля-кябаб и кябаб из рыбы. Я безмерно рад, что и сегодня эти блюда сохранились в меню и также отличаются своим неповторимым вкусом!

Слово бакинцам

Агаяр Агаев

Мой покойный свекор Мамедтаги Алишир оглы руководил строительством этого кафе, организовывал закупку стройматериалов, и поэтому оно особенно дорого для нашей семьи. Когда свекру исполнилось 80 лет, мы сделали ему сюрприз, отметив его день рождения именно в этом отреставрированном кафе. Помню, с какой теплотой он вспоминал о тех временах, о первом управляющем "Жемчужины" Кямал муаллиме. С тех прошло столько лет, но эти воспоминания навсегда сохранились в моей памяти.

Хадиджа Гафарова

В какой еще бакинской кябабной было такое меню? Ни в какой! Там к обеду подавали осетров, выловленных прямо тут, ведь "Жемчужина" стояла практически на воде, ее основание омывал Каспий. Сложно теперь это представить... Помнится мне, что особой традицией у ребят считалось взобраться на вершину кафе и плюхнуться в воду. Это было опасно, но разве молодежь это когда-нибудь останавливало? Это кафе считалось "местом встреч". По вечерам вокруг гуляли люди, играла музыка из индийских фильмов, а с моря дул свежий ветерок. Но особенно я влюбилась в это место после его последней реставрации. На мой взгляд, душа Баку больше всего сохранилась именно здесь.

Эльмира Мейбуллаева

Кафе "Жемчужина" было самым излюбленным местом нашей семьи. Почему именно это кафе? Наверное, потому, что оно расположено у моря, а я люблю море, могу подолгу смотреть на водную гладь, это успокаивает. Мы часто ходили туда после работы, и сидя на берегу моря, человек отдыхал душой, забывая про повседневные заботы, отсюда не хотелось уходить, а морской воздух еще больше обострял аппетит. Мой маленький сынишка любил стоять на краю и молча любоваться морем, забывая о еде. А какое вкусное здесь подавали мороженое и кофе глясе! И сколько бы мы после этого ни перепробовали, этот вкус все равно ничто не может заменить.

Воспоминаний, связанных с бульваром, у меня масса. Мы любили в молодости встречаться здесь. Мало кто помнит, что раньше это кафе называлось "Лепесток". С волнением вспоминаю первые встречи здесь с моим будущим супругом. Помню, что здесь часто выступал ансамбль "Гая", и когда они пели песню "Bu dünyada", даже чайки слетались с моря и завороженно слушали чарующую мелодию. Сегодня кафе стало намного красивее, но воспоминания детства есть воспоминания детства...

Удивительные истории, удивительный город, удивительные люди в нем живут... За все это мы любим наш Баку и все, что связано с ним.

Тамилла Мамедова