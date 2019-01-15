В Баку состоится потрясающее представление – "Шоу трансформеров"
На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 3 марта состоится потрясающее представление - "Шоу трансформеров". Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.
Новые костюмы, поражающие размером, деталями и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.
Представление повествует о войне автоботов и десептиконов - разумных инопланетных роботов. Предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.
Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.
Начало спектакля - в 12.00 и 15.00.
Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az
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