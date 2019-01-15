Генпрокуратура начала проверку в отношении Руфата Асланлы и Гусейнгулу Багирова
Генпрокуратура Азербайджана изучает сообщения в СМИ и проводит проверку деятельности бывшего главы Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфата Асланлы и экс-министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.
Напомним, что в СМИ была распространена информация о том, что Руфат Асланлы присвоил более 800 тысяч манатов гражданина Турции Мустафы Вейсела. Кямран Алиев отметил, что в связи с данной информацией проводится расследование. Однако подробности представитель управления раскрывать не стал в интересах следствия и сказал, что общественность будет проинформирована после завершения расследования.
Что касается семейного бизнеса экс-министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова, Кямран Алиев отметил, что вся эта информация также проверяется.
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