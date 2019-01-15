Массовые проверки в минтруда Азербайджана, оштрафованы почти 700 человек

В прошлом году в отношении 687 сотрудников центрального аппарата и структурных подразделений министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были применены меры административного взыскания. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Также был проведен аудит 26 структурных подразделений министерства, документы по результатам аудита четырех из них были направлены в Генеральную прокуратуру.

В прошлом году на госслужбу в систему министерства были приняты 244 человека.

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