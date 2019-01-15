SOCAR экстренно эвакуировала больше 1700 нефтяников
В Азербайджане в связи с сильным ветром эвакуируется более 1700 нефтяников с морских платформ. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на государственную нефтяную компанию SOCAR.
SOCAR максимально усилила меры безопасности в связи с резким ухудшением погоды 17 января, эвакуируются все сотрудники, кроме работников, дежурящих в целях предотвращения аварий на производстве.
Согласно сообщению госнефтекомпании, уже завершается работа по доставке на берег воздушным и морским транспортом более 1700 нефтяников.
В связи с резким ухудшением погоды во всех сферах проведена просветительская работа, максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.
Дежурные суда и суда пожарной охраны МЧС осуществляют дежурство на всех нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.
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