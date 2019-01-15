В Азербайджане сгорел частный жилой дом - ФОТО - ВИДЕО

В частном жилом доме в Кюрдамире произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел селе Мурадхан.

Таким образом, пожар вспыхнул в четырехкомнатном доме общей площадью 91 кв. м, принадлежащем жителю села Нематову Абульфату Немат оглы.

На месте происшествия были задействованы две пожарные машины Кюрдамирского районного противопожарного отряда, пожар был потушен.

По факту ведется расследование.

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