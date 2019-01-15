Как астраханский поселок получил название благодаря азербайджанскому нефтянику-меценату - ФОТО

В России чтят имена других выдающихся азербайджанцев: здесь проводится международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева; в Волгограде есть парк российско-азербайджанской дружбы, которой называют парком Гейдара Алиева; аэропорт Сургута получил имя Фармана Салманова - советского геолога, доктора геолого-минералогических наук, первооткрывателя нефти в Сибири; а в приволжском районе Астраханской области сохранился поселок Ассадулаево, который получил свое название благодаря азербайджанскому нефтянику-меценату Шамси Асадуллаеу, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

Начав свой путь в нефтяной промышленности с аробщика, Шамси Асадуллаев положил конец изнуряющей профессии, впервые из азербайджанских и российских нефтепромышленников заведя собственный танкерный флот, после чего нефть стали переправлять только танкерами. Также он внедрял нефтепроводы, и за то, что везде и всегда оказывался наравне с нефтяным гигантом братьев Нобель, Асадуллаева прозвали "гроза Нобелей". Где бы ни открывали они свои конторы и отделения - в России, Туркестане, Иране, даже в Финляндии, - рядом с ними немедленно появлялась контора Шамси Асадуллаева, который продавал нефть значительно дешевле и тем самым переманивал клиентов шведской фирмы. Так Асадуллаев стал одним из богатейших людей Азербайджана и занялся благотворительностью. Большая сумма денег была выделена им на строительство Бакинского реального училища (ныне Азербайджанский Государственный экономический институт). Асадуллаев, не получивший практически никакого образования, взял на свое попечение крупнейший в Закавказье Александровский Тифлисский учительский институт и учредил там две стипендии своего имени. Тем самым Асадуллаев добивался увеличения квоты, выделяемой студентам-мусульманам. Асадуллаев возводит на свои средства церковь в Калуге. В Москве он даровал один из своих особняков на Воздвиженке московской мусульманской общине. В этом доме открылась частная школа для мусульманских детей, а в 1917 году, уже после смерти благотворителя, состоялся Всероссийский мусульманский съезд.

В Астрахани тоже хорошо знают имя азербайджанской нефтяника-мецената. По данным исследователя Эльдара Идрисова, в XIX на месте поселка, названного позднее его именем, располагалась нефтебаза общества "Кавказ и Меркурий", через которую нефтепродукты из Баку попадали в Астрахань. Сам поселок Ассадулаево расположен на острове Мансур, который до 1918 года был участком "казенной оборочной статьи №7, сдаваемым Астраханским Управлением земледелия и государственного имущества в аренду предпринимателям". До революции Ассадуллаево как населенный пункт не значился, но на острове Мансур существовала нефтяная пристань Шамси Асадуллаева. На территории современного поселка находилось общество "Мазут", где был мазутный завод, нефтеналивные ямы, резервные парки, причалы, нефтеналивной флот. Нефть возили деревянными баржами, затем их заменили металлическими.

Возить рабочих из Астрахани экономически было невыгодно, и товарищество нефтяного производства решило строить здесь жилые постройки. Дома возводили казарменного типа, где рабочие могли жить со своими семьями. После Октябрьской революции все причалы, суда, резервуары национализировали, и с 1918 года на картах появился поселок Ассадулаево, который бурно развивался до 1985 года, но затем нефтебазу закрыли. Память об Асадуллаеве осталась только в названии поселка. Однако, по мнению исследователя, теперь этот приволжский оазис олицетворяет дружбу людей, живущих вокруг Каспия, и не случайно название Ассадуллаево можно перевести как "место славных богатырей - львов Всевышнего".