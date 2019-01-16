ОАО "Азерэнержи" переходит на усиленный режим работы - ПРИЧИНА
16 января 2019 12:02 461
В связи с ожидаемым в Азербайджане во второй половине дня крайне опасным ухудшением погоды, центральный аппарат и все учреждения ОАО "Азерэнержи" перейдут на усиленный режим работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение структуры, в связи с этим был подписан соответствующий приказ со стороны руководства ОАО "Азерэнержи".
Согласно приказу, руководству управлений и учреждений, входящих в структуру ОАО, поручено, чтобы 17-18 января все работники находились на рабочих местах, а руководство усилило контроль за рабочим режимом во избежание каких-либо аварий в энергосистеме и для оперативного устранения возможных внештатных ситуаций.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
15 Янв. 20:09 9 869
-
15 Янв. 16:34 8 276
-
15 Янв. 13:52 6 537
-
15 Янв. 13:39 4 923
-
15 Янв. 19:45 3 708