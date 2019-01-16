ОАО "Азерэнержи" переходит на усиленный режим работы - ПРИЧИНА

В связи с ожидаемым в Азербайджане во второй половине дня крайне опасным ухудшением погоды, центральный аппарат и все учреждения ОАО "Азерэнержи" перейдут на усиленный режим работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение структуры, в связи с этим был подписан соответствующий приказ со стороны руководства ОАО "Азерэнержи".

Согласно приказу, руководству управлений и учреждений, входящих в структуру ОАО, поручено, чтобы 17-18 января все работники находились на рабочих местах, а руководство усилило контроль за рабочим режимом во избежание каких-либо аварий в энергосистеме и для оперативного устранения возможных внештатных ситуаций.

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